Ярославцу разрисовали весь подъезд оскорблениями: как найти управу на коллекторов

Коллекторы изрисовали весь подъезд

Теперь все жильцы подъезда одного из домов по улице Тепловой переулок Заволжского района любуются на расписные стены. Но, к сожалению, украшены они не цветочками и птичками, а мужскими половыми органами. Эти рисунки сделали коллекторы, которые таким способом решили выбить деньги из ярославца Ивана. Несколько месяцев назад Иван взял кредит, который пока погасить не может. За дело взялись коллекторы.

— Они изрисовали стену, дверь и почтовый ящик. Плюс обозвали нас мошенниками, — жалуется Иван.

Коллекторов надо припугнуть полицией

О зверских методах выбивания денег коллекторами слышали все. Но никто не думает, что сам может оказаться в такой ситуации. И уж тем более мало кто знает, как в таких случаях нужно поступать, и что имеют право делать коллекторы.

Если раньше коллекторы были сами по себе, то с января этого года за ними следят судебные приставы. Служба судебных приставов ведёт реестр коллекторских агентств и проверяет их отчётность. Хотим отметить, что кредитор может обращаться к помощи коллекторов только в том случае, если это прописано в договоре.

Мы спросили у юриста, как поступать в том случае, если коллекторы явно выходят за рамки дозволенного.

Неприличные рисунки появились в подъезде

— Рисовать на стенах они не имеют никакого права. Это можно трактовать, как порчу имущества или хулиганство. Если такое произошло, нужно вызвать участкового, написать заявление. А потом обратиться в прокуратуру по факту незаконных действий. Конечно, доказать, что это сделали именно коллекторы, сложно. Очень поможет в этом случае лишь камера, установленная в подъезде. Но, скорее всего, пристальное внимание со стороны правоохранительных органов отобьёт у них желание вновь приходить к вам, — рассказывает юрист Евгений Магунов.

Есть и ещё один способ, как можно поймать коллектора за руку. Если они придут к вам домой и будут ломиться в квартиру, ни в коем случае не открывайте им, но постарайтесь как можно дольше общаться с ними через дверь. В этот момент вызовите полицию и сообщите, что незнакомые ломятся к вам в квартиру и требуют деньги. Как правило, визит полицейских тоже отбивает желание у коллекторов вымогать деньги.

Справка 76.ru

Как могут поступать коллекторы:

Коллекторы могут звонить вам только один раз в сутки. Причем не больше двух раз в неделю и восьми раз в месяц. В будни с 8 часов утра до 22 часов, а в выходные и праздники – с 9 до 20. Коллекторы могут присылать письма-претензии с напоминанием о задолженности и просьбой возврата денег.

Звонки со скрытых или посторонних номеров запрещены.