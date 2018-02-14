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Город

Летают ножи и посуда: полицейский из Ярославля в Томской области усмиряет полтергейста

14 февраля 2018 11:41
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РПЦ, полиция, полтергейст

В селе Маракса Томской области полицейские вступили в схватку с полтергейстом. В местное отделение полиции пришла женщина и рассказала, что в последние дни в её доме происходят необъяснимые вещи: падает мебель, летают книги, ножи и прочие предметы. Причём её и мужа вещи обижают не сильно, а вот их 13-летнего приёмного сына совсем замучили. И пусть подозреваемого в этом безобразии вычислить оказалось затруднительно — предметы летали сами по себе — полиция официально приняла заявление.

— Мы проводим проверку в соответствии с законодательством, — рассказали в управлении МВД по Томской области.

И действительно провели. Полицейские пришли в нехорошую квартиру.

— В доме был беспорядок. Разбросаны вещи, книги, повалена мебель и бытовая техника, на кухне в стену воткнут нож, — рассказали сотрудники.

И написали начальнику местной полиции о результатах проверки. Получился большой рапорт о борьбе с потусторонними явлениями. Начальник местного главка Александр Будник, раньше десять лет работавший в Ярославской полиции, ничего подобного не видел. Майор из районного отделения описал, как его подчинённые спасали местных жителей от непонятного и паранормального.

Александр Будник родился в 1966 году в Брянской области. На службу в МВД поступил в октябре 1991 года на должность милиционера. В 1994-м он был назначен на должность оперуполномоченного УВД Ямало-Ненецкого автономного округа. Работал в службе по борьбе с экономическими преступлениями, уголовном розыске. В 2005 году он стал начальником отдела уголовного розыска УВД Брянской области. В 2006 году переведен на должность заместителя начальника отдела уголовного розыска Заволжского РОВД Ярославля, в 2007-м стал начальником криминальной милиции Ярославского РОВД, в 2010-м — начальником Тутаевского ГОВД, в 2011-м — начальником УМВД России по городу Ярославлю, а в сентябре 2013-го перешёл на должность заместителя начальника УМВД России по Ярославской области — начальника полиции. С 31 октября 2016 года Будник работает начальником УМВД России по Томской области. На днях уехал из Ярославской области начальник регионального управления Николай Трифонов.

Во время нахождения сотрудников полиции по указанному адресу в спальной комнате упал шкаф в непосредственной близости от нашего сотрудника, после из навесной полки выпали книги, из комнаты, в которой никто не находился, вылетела палка. Рационального объяснения указанным событиям не нашлось, — говорится  в рапорте.

Схватка с полтергейстом закончилась ничьей. Злой дух полицейских не тронул, ножей в них не кидал. Но и они ничего с ним поделать не смогли.

Семейство Жуковых нулевой счёт поединка не устроил. Это ж шкафов не напасёшься. И Жуковы пошли в церковь.

В дом, где нечистая сила кидается ножами, пришёл священник из местной епархии. Батюшка сразу понял, что происходит.

— Это действие «духов злобы». Так именует падших ангелов Священное Писание, — объяснили в Колпашевской епархии. — Зло иррационально, агрессивно и разрушительно. Его цель запугать, искусить и погубить человеческую душу. Однако зло бессильно перед действием божественной любви.

Полуразрушенную квартиру окропили святой водой, и батюшка для успокоения семейства остался переночевать. За ночь духи успокоились.

Но, чтобы закрепить результат, священник уговорил 13-летнего подростка, который стал основным объектом потусторонних явлений, пройти обряд Крещения.

— Семья и особенно ребёнок стали жертвами бесовской злобы из-за какой-то своей исключительной вины, — уверены представители православной церкви. — То, что произошло с ними, не случайно стало достоянием широкой общественности, поскольку в нашем мире ничего случайно и без ведома Бога не происходит.

Поможет ли Бог крещённому подростку — вопрос открытый. Но молодой человек решил пока дома не появляться. Он на какое-то время переехал жить к родственникам. 

Михаил Контуев
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Фото: УМВД России по Томской области, Колпашевская епархии Томской митрополии
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