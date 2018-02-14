Ярославлю дали ещё 135 миллионов на строительство нового моста

Общая стоимость строительно-монтажных работ нового моста через Которосль — 642 миллиона рублей

На строительство нового моста через Которосль, который строят в районе Комсомольской площади взамен старого, из федерального бюджета дали ещё денег.

— Выделены 135 миллионов рублей на продолжение строительства, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Работы по возведению опор и монтажу металлических конструкций моста продолжаются.

Мост уже встал основательно — рабочие начали собирать металлические конструкции. Строители возвели две береговые опоры, обустроили сваи под вторую и третью опоры, подготовили надвижки пролетного строения.

Строительство Которосльного моста идёт без перерыва. Даже несмотря на морозы.