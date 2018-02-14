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Ярославлю дали ещё 135 миллионов на строительство нового моста
14 февраля 2018 09:50
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На строительство нового моста через Которосль, который строят в районе Комсомольской площади взамен старого, из федерального бюджета дали ещё денег.
— Выделены 135 миллионов рублей на продолжение строительства, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Работы по возведению опор и монтажу металлических конструкций моста продолжаются.
Мост состоит из опорных и рядовых блоков, а также из опорных и консольных плит. Средний вес блока — 17 тонн, плиты — 6 тонн. Общая стоимость строительно-монтажных работ — 642 миллиона рублей.
Мост уже встал основательно — рабочие начали собирать металлические конструкции. Строители возвели две береговые опоры, обустроили сваи под вторую и третью опоры, подготовили надвижки пролетного строения.
Строительство Которосльного моста идёт без перерыва. Даже несмотря на морозы.
Фото: ярославль.рф
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