Влетел на встречке в грузовик: на трассе М-8 погиб 20-летний водитель

Мужчина погиб до приезда скорой

Сегодня рано утром в Первомайском районе произошло смертельное ДТП. В 4 утра на 366 километре трассы М-8 столкнулись «Дэу-Нексия» и грузовик «Скания». В результате аварии 20-летний водитель легковушки погиб на месте.

— По предварительной информации, водитель «Дэу-Нексия» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.