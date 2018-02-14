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Влетел на встречке в грузовик: на трассе М-8 погиб 20-летний водитель
14 февраля 2018 09:42
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Сегодня рано утром в Первомайском районе произошло смертельное ДТП. В 4 утра на 366 километре трассы М-8 столкнулись «Дэу-Нексия» и грузовик «Скания». В результате аварии 20-летний водитель легковушки погиб на месте.
— По предварительной информации, водитель «Дэу-Нексия» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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