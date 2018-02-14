Пешеходы-эквилибристы: ярославцы пробираются по снежным горам вместо тротуаров

На Московском проспекте пешеходы пробираются по сугробам

Волей-неволей, а приходится ярославцам становится то ли эквилибристами, то ли скалолазами. Пешеходы, балансирующие на сугробах, попали в кадр проезжающему мимо водителю на Московском проспекте возле дома 165. Видео выложили в группе «Дороги Ярославской области» в социальной сети «Фейсбук».

В ролике девушка медленно, чтобы не провалиться и не соскользнуть, передвигается по снежной горе на месте, где должен быть тротуар.

— Случайно поймали пешеходов-эквилибристов, — написал автор в подписи к видео. — Хорошее исполнение программы! Да, уверенности немного не хватает, но в целом чистое исполнение. Всё же у нас очень хорошая тренировочная база в городе!

А проехавшая по дорогам в Брагино депутат Евгения Овод написала в прокуратуру — не чищены главные магистрали Дзержинского района.