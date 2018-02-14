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Город

Поездив по брагинским дорогам, депутат Евгения Овод написала заявление в прокуратуру

14 февраля 2018 07:35
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дороги, снег, Ярославль

Депутат муниципалитета Евгения Овод обратилась в прокуратуру Ярославля из-за нечищеных дорог в Дзержинском районе.

— В первой половине дня проехала практически по всем магистральным дорогам Брагино, — рассказала Евгения Овод. — Ситуация оставляет желать лучшего, и это мягко сказано. Видимо, подрядчик «Автотранс» не утруждает себя соблюдением качества исполнения условий договора.

По обращениям ярославцев депутат инициировала прокурорскую проверку качества очистки дорог от снега. Также она планирует поднять этот вопрос на заседании муниципалитета.

Под натиском невывезенного снега ломаются даже чугунные заборы. Не выдержало сугробов ограждение на центральном бульваре в Ярославле.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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