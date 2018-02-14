Кирилл Абросимов выиграл международное соревнование в ЮАР

Кирилл Абросимов выиграл самые массовые соревнования

Кирилл Абросимов и Евгений Дратцев приняли участие в международных соревнованиях по плаванию на открытой воде «Мидмарская миля — 2018», которые прошли в ЮАР. Абсолютным победителем стал Кирилл Абросимов.

«Мидмарская миля» — ежегодные соревнования по плаванию, которые проводятся в феврале в ЮАР возле плотины Мидмар к северу от Питермарицбурга. В турнире принимают участие тысячи человек — профессиональные пловцы и пловцы-любители.

Ярославский пловец преодолел 1,852 километра за 18 минут 56 секунд. Евгений Дратцев проплыл морскую милю на 15 секунд медленнее и занял пятое место. Обоих пловцов наградили медалями и призами соревнований.

Оба ярославских пловца получили медали

Смотрите расписание соревнований, чтобы не пропустить, когда болеть за ярославских спортсменов на Олимпиаде-2018.