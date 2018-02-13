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Полиция накрыла казино в центре Ярославля

13 февраля 2018 21:39
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казино, полиция, Ярославль

Сотрудники полиции Кировского района в доме на Комсомольской улице накрыли казино. Его обнаружили в начале февраля этого года.

В качестве игрового оборудования там использовали компьютеры.

— В подпольном игровом зале полицейские изъяли 21 компьютер, — рассказали в пресс-службе полиции.

Заправляла казино 32-летняя жительница Ярославля. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Незаконное проведение азартных игр». Владелице игорного бизнеса грозит до четырех лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следователи проводят проверку, выясняют все обстоятельства уголовного дела.

В конце января еще один подпольный игорный зал закрыли на улице Первомайской. Там казино заправляла 27-летняя жительница Ярославля.

Елена Вахрушева
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