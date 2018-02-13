В Заволжском районе Ярославля на пешеходном переходе иномарка сбила подростка

Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу

На улице Космонавтов возле дома №12 водитель «Рено-Флюенс» сбил 10-летнюю девочку. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в 8:04 12 февраля.

— В результате наезда ребенок получил травмы, нуждается в амбулаторном лечении, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Всего за прошедшие сутки в Ярославской области Госавтоинспекция зарегистрировала три ДТП, в которых пострадали четыре человека.

Полиция продолжает искать водителя, сбившего на проспекте Машиностроителей упавшую женщину. Сейчас сотрудники проверяют нескольких людей на причастность к этому ДТП.