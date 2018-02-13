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В Заволжском районе Ярославля на пешеходном переходе иномарка сбила подростка
13 февраля 2018 20:49
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На улице Космонавтов возле дома №12 водитель «Рено-Флюенс» сбил 10-летнюю девочку. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в 8:04 12 февраля.
— В результате наезда ребенок получил травмы, нуждается в амбулаторном лечении, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Всего за прошедшие сутки в Ярославской области Госавтоинспекция зарегистрировала три ДТП, в которых пострадали четыре человека.
Полиция продолжает искать водителя, сбившего на проспекте Машиностроителей упавшую женщину. Сейчас сотрудники проверяют нескольких людей на причастность к этому ДТП.
Фото: ГИБДД
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