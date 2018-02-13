Приставы представились туристами, чтобы попасть в хостел

Должника нашли в хостеле

Судебные приставы долго искали предпринимателя, который никак не хотел выплачивать кредит на два миллиона. Мужчина был зарегистрирован и в Ярославле, и в Данилове, но удачно скрывался от приставов — застать его не могли ни в одной квартире.

— Представителям ведомства стало известно, что мужчина занимается гостиничным бизнесом — имеет хостел, который пользуется спросом у приезжих, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Под видом туристов приставы зашли туда и попросили рассказать о стоимости номеров. Фамилия владельца, которая была написана в прайс-листе, совпала с фамилией должника.

Пришлось приставам развернуть целую операцию, чтобы поймать должника. Выезд машины владельца хостела перекрыли служебным транспортом, а с приставами в мини-гостиницу вошла группа быстрого реагирования. Имущество хостела и «Хонду» должника арестовали.

Чтобы поймать должников, судебные приставы все чащи идут на хитрость: то на маникюр запишутся, то в стоматологическом кресле ловят, а то и на сайтах знакомств ищут.