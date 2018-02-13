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Главное — внимание: ярославцев с днём рождения поздравили на мусорках
13 февраля 2018 17:33
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Неожиданное применение нашли в Ярославле бин-боксам на тротуарах. Теперь со стенок уличных мусорок поздравляют с днём рождения. И такие поздравительные контейнеры стоят сразу в нескольких местах.
На Республиканской поздравляют просто с днём рождения. На фото — семья: мама, папа и малыш. На Толбухина уточняют: «С днём рождения, сынуля!» — и фото мальчика.
«Оригинально!» — подумали мы в редакции и узнали, сколько стоит такая «открытка».
Поздравить любимого человека таким образом можно за тысячу рублей.
— Можем вам с двух сторон наклеить, если необходимо, — уточнили в фирме, занимающейся такими поздравлениями.
Не дают эти урны никому покоя. Сколько уж вокруг них скандалов было — даже коммунальщики жаловались, что бин-боксы мешают убирать дороги.
Фото: Ольга Прохорова, Александра Савельева
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