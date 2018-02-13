Главное — внимание: ярославцев с днём рождения поздравили на мусорках

Душевное поздравление

Неожиданное применение нашли в Ярославле бин-боксам на тротуарах. Теперь со стенок уличных мусорок поздравляют с днём рождения. И такие поздравительные контейнеры стоят сразу в нескольких местах.

На Республиканской поздравляют просто с днём рождения. На фото — семья: мама, папа и малыш. На Толбухина уточняют: «С днём рождения, сынуля!» — и фото мальчика.

«Оригинально!» — подумали мы в редакции и узнали, сколько стоит такая «открытка».

Мусорка стала открыткой

Поздравить любимого человека таким образом можно за тысячу рублей.

— Можем вам с двух сторон наклеить, если необходимо, — уточнили в фирме, занимающейся такими поздравлениями.

Не дают эти урны никому покоя. Сколько уж вокруг них скандалов было — даже коммунальщики жаловались, что бин-боксы мешают убирать дороги.