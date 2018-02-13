В Рыбинске после столкновения машина отбросила пешехода на несколько метров

После ДТП пешеход смог встать

В Рыбинске пешеход попал под колёса автомобиля. А это, в свою очередь, попало на видеорегистраторы. На записи видно, как пешеход после удара подлетает вверх и отлетает в сторону от машины. После этого пешеход встаёт, а автомобиль, сбивший его останавливается. За рулём машины была женщина. Но на записи чётко видно, что пешеход сам выскакивает на проезжую часть в неположенном месте.

— Пешеход выскочил, как чёрт из табакерки, — пишут пользователи соцсетей.

— Там перехода-то и нет. Территория перехода в пяти метрах от знака. А впереди автобуса вообще выходить нельзя, это ещё в школе нам рассказывали, — возмущается рыбинец Михаил Бугаев.

Буквально пару часов назад на трассе М-8 произошло серьёзное ДТП.