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В Рыбинске после столкновения машина отбросила пешехода на несколько метров
13 февраля 2018 17:11
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В Рыбинске пешеход попал под колёса автомобиля. А это, в свою очередь, попало на видеорегистраторы. На записи видно, как пешеход после удара подлетает вверх и отлетает в сторону от машины. После этого пешеход встаёт, а автомобиль, сбивший его останавливается. За рулём машины была женщина. Но на записи чётко видно, что пешеход сам выскакивает на проезжую часть в неположенном месте.
— Пешеход выскочил, как чёрт из табакерки, — пишут пользователи соцсетей.
— Там перехода-то и нет. Территория перехода в пяти метрах от знака. А впереди автобуса вообще выходить нельзя, это ещё в школе нам рассказывали, — возмущается рыбинец Михаил Бугаев.
Буквально пару часов назад на трассе М-8 произошло серьёзное ДТП.
Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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