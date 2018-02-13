×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Ярославец принёс орешки с личинками из продуктового магазина

13 февраля 2018 16:25
3 377 6
продукты, магазин, Ярославль

Ярославец Сергей Пересторонин купил в продуктовом магазине на улице Титова орешки в сахаре, а дома обнаружил в них следы личинок. Неудачную покупку он принёс из «Высшей лиги» — костромской сети продуктовых.

— Это остатки жизнедеятельности личинок, — рассказал Сергей. — Я недавно вернулся из Роспотребнадзора, этот ужас завернул в несколько пакетов и положил в морозилку.

Пусть покупка была недорогой — всего на 25 рублей, но ярославец оказался принципиальным — планирует разобраться с магазином. 76.ru дозвонился до директора сетевого супермаркета, чтобы узнать, откуда в товаре личинки.

— Ну, хватит глупости говорить. Пусть покупатель конкретно обращается к руководству магазина, показывает, в чём дело, и будем решать, — сказал Андрей Гаранин, директор магазина на улице Титова. — Я знаю, что есть происки конкурентов, есть недобросовестные покупатели — злобные и вредные. Есть уволенные за прогулы и пьянку работники. Если есть проблема — надо её решать, администрация магазина всегда доступна. 

Что делать, если принесли из магазина плохой товар

— Зафиксировать факт о том, что товар ненадлежащего качества, любым удобным способом: фото или видео, — рассказал юрист Евгений Магунов. — Идти в магазин и писать претензию. Магазин обязан вернуть деньги. Если этого не происходит, можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд. 

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Сергей Пересторонин
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Подробности аварии на М-8: пострадали четыре человека

Спорт
Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы

Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы
Погода
Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега

Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо
Погода
Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы
Погода
В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

Фильм недели
8 февраля
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
Комментарии (5): Начало фильма вроде ничего,... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (25): Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,30 57,89
EUR 71,00 71,59
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 14.02
USD 57,77 -0,25
EUR 71,17 -0,08
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.