Ярославец принёс орешки с личинками из продуктового магазина

Ярославец нашёл следы личинок в орешках

Ярославец Сергей Пересторонин купил в продуктовом магазине на улице Титова орешки в сахаре, а дома обнаружил в них следы личинок. Неудачную покупку он принёс из «Высшей лиги» — костромской сети продуктовых.

— Это остатки жизнедеятельности личинок, — рассказал Сергей. — Я недавно вернулся из Роспотребнадзора, этот ужас завернул в несколько пакетов и положил в морозилку.

Пусть покупка была недорогой — всего на 25 рублей, но ярославец оказался принципиальным — планирует разобраться с магазином. 76.ru дозвонился до директора сетевого супермаркета, чтобы узнать, откуда в товаре личинки.

— Ну, хватит глупости говорить. Пусть покупатель конкретно обращается к руководству магазина, показывает, в чём дело, и будем решать, — сказал Андрей Гаранин, директор магазина на улице Титова. — Я знаю, что есть происки конкурентов, есть недобросовестные покупатели — злобные и вредные. Есть уволенные за прогулы и пьянку работники. Если есть проблема — надо её решать, администрация магазина всегда доступна.

Что делать, если принесли из магазина плохой товар

— Зафиксировать факт о том, что товар ненадлежащего качества, любым удобным способом: фото или видео, — рассказал юрист Евгений Магунов. — Идти в магазин и писать претензию. Магазин обязан вернуть деньги. Если этого не происходит, можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд.