Подробности аварии на М-8: пострадали четыре человека

От иномарки практически не осталось живого места

Около двух часов назад на трассе М-8 в Ростовском районе произошла авария: столкнулись грузовик и «Мерседес». Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил 76.ru новые подробности аварии.

— Авария произошла на 181 километре трассы М-8. Грузовик выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу «Мерседесу». Пострадали четыре человека. Сейчас на дороге организовано реверсивное движение, — прокомментировал аварию источник 76.ru.