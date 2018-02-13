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Подробности аварии на М-8: пострадали четыре человека
13 февраля 2018 16:37
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Около двух часов назад на трассе М-8 в Ростовском районе произошла авария: столкнулись грузовик и «Мерседес». Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил 76.ru новые подробности аварии.
— Авария произошла на 181 километре трассы М-8. Грузовик выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу «Мерседесу». Пострадали четыре человека. Сейчас на дороге организовано реверсивное движение, — прокомментировал аварию источник 76.ru.
Фото: Алексей Косенков, Надежда Ананова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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