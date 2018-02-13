На трассе М-8 столкнулись иномарка и грузовик: легковушка всмятку

По предварительной информации, пострадавших нет

На трассе М-8 в Ростовском районе рядом с посёлком Петровск произошло серьёзное ДТП. Около часа назад столкнулись легковушка и грузовик. Иномарка пострадала серьёзно: у машины смята вся передняя часть. На место уже выехали сотрудники МЧС и ГИБДД.

— По предварительной информации, пострадавших нет, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.

Более точную информацию в правоохранительных органах обещали сообщить чуть позже.