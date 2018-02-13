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На трассе М-8 столкнулись иномарка и грузовик: легковушка всмятку
13 февраля 2018 16:01
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На трассе М-8 в Ростовском районе рядом с посёлком Петровск произошло серьёзное ДТП. Около часа назад столкнулись легковушка и грузовик. Иномарка пострадала серьёзно: у машины смята вся передняя часть. На место уже выехали сотрудники МЧС и ГИБДД.
— По предварительной информации, пострадавших нет, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.
Более точную информацию в правоохранительных органах обещали сообщить чуть позже.
Фото: Алексей Косенков
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