Ярославский депутат предложил построить вместо Туношны новый аэропорт

Ярославский депутат предложил построить в области ещё один аэропорт

Сегодня депутат Ярославской областной думы предложил построить в регионе ещё один аэропорт, а Туношну оставить в покое. Целый час депутаты на комитете по экономической политике, инвестициям и промышленности слушали директора аэропорта Ярославля и спорили о будущем аэродрома. В наш аэропорт нужно вкладывать сотни миллионов рублей, чтобы вывести его на другой уровень.

— Я за строительство нового аэропорта совсем в другом месте. Земли много. Давайте строить. Будет ли это Никульское или Курба, или Тутаев, — неожиданно выступил депутат Василий Бобков. — А тут между жилыми домами аэропорту некуда расти. Тем более, десантный полк уже говорил, что Туношна наша. Получается, мы вложим туда деньги, но не сможем даже пользоваться аэропортом.

Парашютно-десантный полк Минобороны действительно планирует разместиться под Ярославлем в районе аэропорта. И уже ранее в переговорах с областными властями заявляли о том, что у военных будет доступ к воздушной гавани.

Также на комитете в думе обсудили вопрос о возможном расторжении контракта с «Саратовскими авиалиниями» на летние рейсы из-за авиакатастрофы с их самолётом.