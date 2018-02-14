«Привет малышь, как дела?»: пять провальных способов познакомиться в соцсетях

«Давай познакомимся» — легендарный подкат от создателей «Как дела?» и «Чем занимаешься?»

Пожалуй, у каждой девушки в личных сообщениях найдется с вагон перлов от горячих южных парней, пикаперов, плюшевых маньяков и просто неуклюжих ухажеров. В честь Дня святого Валентина мы в Сети городских порталов прошерстили паблики, посвященные неудачным подкатам, и составили рейтинг самых странных, смешных и отталкивающих способов познакомиться по переписке. С наглядными примерами и комментариями участниц событий. Бонусом расскажем о рецептах успешного знакомства от девушек с сотнями тысяч подписчиков в соцсетях.

В этом хит-параде мы намеренно не берем в расчет сообщения от американских овдовевших военных, извращенцев и сидельцев — это не спортивно. Речь об обычных молодых людях, которые написали в соцсетях интересной девушке и потерпели неудачу из-за неверно выбранной стратегии. Хотя всё могло сложиться.

№5: «Как дела?»

Терпения этому молодому человеку хватило почти на два месяца

Заводить разговор с незнакомой девушкой с лаконичного «привет» не лучшая затея. Особенно если за этим повисает неловкая пауза. Это раздражает, даже когда пишут старые друзья, а про незнакомцев и говорить нечего.

— Всякий раз, когда посторонний человек пишет мне в личку «привет» и молчит после этого, я представляю такого молчаливого гопника, который перегораживает дорогу в сумерках и говорит «привет», потом «как дела» и «давай познакомимся», — говорит Даша, завсегдатай городских девичьих пабликов.

Иногда у сетевых ловеласов срабатывает кнопка «Сброс»

Кстати, если сразу после «Привет» написать незнакомой девушке «Как дела?», это будет смертельное комбо. Хотите заинтересовать девушку — придумайте более интригующую завязку.

№4: «Ты чо ваще?!»

«Ты слишком симпатичная, да и я не особо страшный»

Чтобы показать, кто тут альфа, все средства хороши, даже откровенное хамство. Один такой мачо завел разговор с симпатичной (при этом замужней) девушкой так: «Привет, я изучил твой профиль. И бухнуть-то тебе не с кем, и сфотографировать тебя нормально, видимо, некому. Познакомимся?». Встречаются персонажи, которые, после того, как их вежливо отшивают, начинают сыпать оскорблениями и угрожают найти кого-нибудь посговорчивее.

— Мне один товарищ написал: «Знаешь, что смех — второй способ затащить девушку в постель?». Я спросила, какой первый способ, а он мне: острый нож. Ну класс. Понятно, что он хотел блеснуть остроумием, но я его забанила от греха подальше. Интересно, это хоть с кем-то сработало? — недоумевает студентка Ирина.

№3: «Привет малышь»

Когда слово действительно ранит. Как минимум ошибками

Создается устойчивое впечатление, что почему-то именно к барышням, хорошо знающим русский язык, липнут кавалеры, у которых с русским языком как раз большие проблемы. «извени что беспокою», «ты очень симпотичная» и (абсолютный хит!) «привет малышь». Даже если вы славный парень, но по каким-то причинам сложить три слова для вас проблематично, попытка познакомиться в соцсетях может обернуться провалом.

№2: «Хочешь сюрприз?»

По понятным причинам мы не стали публиковать наглядные иллюстрации к этому пункту

Кто сказал российским джентльменам, что их фото интимного характера, отправленное незнакомой девушке в личку, повышает шансы на успех — неизвестно. Кто-то даже клюет на такие недвусмысленные предложения, но, возможно, тут работает закон больших чисел — если отправить фотку своего нефритового стержня трем тысячам женщин, одна-две могут ответить. Остальные будут вас игнорировать, жестоко троллить, выставлять ваше достоинство на всеобщее обозрение и хрустально хохотать с подругами.

Кто-то готов довольствоваться малым

— Однажды со мной в фейсбуке познакомился симпатичный парень, который поначалу произвел на меня очень приятное впечатление: у него было прекрасное чувство юмора, он делал мне тонкие комплименты. А на второй день пишет: «Хочешь приятный сюрприз?», после чего кидает мне свои фотки в голом виде. Причем подошел он к вопросу очень обстоятельно: сфотографировался в трех проекциях, еще и видео сделал. Это было противно, и я тут же его забанила. Самое обидное, что он и правда мне понравился, но после этих фото общаться резко расхотелось, — рассказывает журналист Юля.

№1: «Я не мог пройти мимо, и мне пришлось влюбиться»

К-к-комбо!

Золото в нашем хит-параде получают записные пикаперы от 17 до 65, которые уверены, что женщина любит ушами, а значит, в эти уши можно лить какие угодно банальные пошлости. «Привет, красотка», «А ты хорошенькая», «Ух, какие ножки!». Стареющие ловеласы, которые совсем недавно освоили соцсети, пишут, стуча узловатыми пальцами по клавиатуре: «Вашей маме зять не нужен?». Более деловитые переходят сразу к сути: «Готов подвезти тебя завтра утром на работу, а вечером забрать», «Давай встретим вместе Новый год» и — весьма популярный заход — «Хочешь замуж?». Все они фамильярны, бесцеремонны и обращаются к понравившейся девушке исключительно на «ты» и тоном, не подразумевающим возражений.

Норм поговорили

— Мне много раз писали пикаперы всех возрастов, вооруженные до зубов фразами: «У меня есть бутылочка вина, полный бак бензина и свободный вечер. Хочешь, прокачу тебя на своем орле до дома, а потом на лифте до квартиры?», ну и, конечно, рвущие сердце, душу и сетчатку глаз стихи «Ты так красива, как словно жар-птица, я не мог пройти мимо, и мне пришлось влюбиться». Судя по тому, что с таких подкатов ржал в голос мой тогда еще 15-летний сын, даже школьницы на это не ведутся, — рассказывает блогер Лидия Раевская.

Как же быть?

Для поклонников знакомств по переписке есть и хорошие новости. Шанс на то, что вы напишете понравившейся девушке, и она не забанит вас на месте, существует. Для этого вовсе не обязательно с порога корчить из себя агрессивного доминирующего мачо. Остроумие, такт и интерес к увлечениям человека могут принести куда более впечатляющие плоды, уверены героини-«тысячницы» российских соцсетей.

— Подкатывая к девушке в соцсетях, сначала посмотрите ее аудиозаписи и страницы, на которые она подписана — так вы поймете, что ей интересно. По аудиозаписям девушек легко можно узнать, всё ли хорошо у нее с личной жизнью или не очень, и сейчас очень удачный момент для того, чтобы участливо подставить ей мужское плечо. Если листать ее аудиозаписи снизу вверх, а там сначала «Я тебя нашла, и больше никому не отдам», «Я люблю тебя, Сергей» и «А если ты со мной, я могу дышать», потом «Позвони мне, позвони» и «Ты бросил меня, ты бросил меня, когда ты ушел, я осталась одна», и самыми последними идут песни Таня Буланова-стайл — это хороший шанс завести знакомство, — рекомендует Лидия Раевская.

— Я закрыла личные сообщения Вконтакте после того, как мне начали писать желающие познакомиться и откровенно агрессивные люди. В комментариях в инстаграме часто предлагают пообщаться тет-а-тет, некоторые сразу переходят на «ты», особенно те, кто не видит разницы между мной и моей героиней из «Реальных пацанов». И это всё, конечно, не работает. Дело даже не в том, что я замужем и не собираюсь заводить никаких других отношений. Просто назойливое внимание и нарушение личных границ всегда отталкивает. Помню, когда я еще жила в Перми, познакомилась в сети с двумя парнями. Мы никогда не виделись и даже не собирались, просто болтали иногда в чате, и это было здорово — у них было отменное чувство юмора, и они не переходили границ дозволенного. Мне кажется, такое отношение подкупает любую девушку и вполне может перерасти в более близкое знакомство. Будьте галантны, будьте остроумны, не пытайтесь произвести впечатление на понравившихся вам девушек непристойными комплиментами, и всё получится. Я верю в то, что в соцсетях можно завести настоящие отношения, многие мои друзья так познакомились и даже завели семьи, — считает звезда сериала «Реальные пацаны» Мария Скорницкая.

— Универсальной схемы успешного знакомства не существует, ведь ровно половина успеха зависит от того, с кем вы собираетесь поладить, а значит, придется угадывать ее предпочтения и подстраиваться под них. Зато можно довольно точно сформулировать то, чего делать не надо. Никаких снисходительных комплиментов вроде «неплохо-неплохо, молодец»; обсуждая пост девушки, хвалите именно его, а не автора («какая интересная мысль», а не «какая вы умничка»). Избегайте сальностей, вожделение какого-то постороннего типа вызывает отвращение. Не пытайтесь снижать у девушек чувство собственного достоинства, не разговаривайте с ними с более сильной авторитетной позиции. Не надейтесь разозлить их и тем заинтересовать — у нормальных людей за раздражением следует бан, а не любопытство. Не задавайте много вопросов. Считается, что девушки обожают отвечать на вопросы о себе. Но на практике никому не нужен допрос от абсолютно незнакомого человека. И не подчеркивайте собственную значимость, не хвастайте с порога своими знаниями, регалиями, знакомствами и опытом. Это выглядит жалко, — резюмирует блогер и писатель Марта Кетро.

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