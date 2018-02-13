К Земле движется солнечная вспышка: едем за город смотреть на северное сияние

Чтобы увидеть сияние, надо отправиться за город

Небо над Ярославлем в ближайшие дни озарит северное сияние. Охотники за авророй ожидают его вечером 14 февраля или ночью 15 февраля.

— Солнечная вспышка движется в сторону Земли, — написал охотник за северным сиянием, фотограф Алексей Яковлев. — Северное сияние появится в средней России.

Вспышка с солнца движется достаточно мощная, поэтому охотники за сиянием надеются, что в этот раз оно будет особо ярким, как в марте 2015 года, когда весь вечер небо сияло разными цветами.

По прогнозам метеорологов, в эти дни как раз будет ясное небо, так что можно будет насладиться красотой редкого для центральной части России явления. Чтобы увидеть переливы на небе во всей красе, лучше уехать за город, подальше от искусственных огней и источников света.

Прошлое северное сияние в ноябре прошлого года запечатлел фотограф Михаил Волгусов.