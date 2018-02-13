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Город

К Земле движется солнечная вспышка: едем за город смотреть на северное сияние

13 февраля 2018 14:10
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Ярославль, северное сияние

Небо над Ярославлем в ближайшие дни озарит северное сияние. Охотники за авророй ожидают его вечером 14 февраля или ночью 15 февраля.

— Солнечная вспышка движется в сторону Земли, — написал охотник за северным сиянием, фотограф Алексей Яковлев. — Северное сияние появится в средней России.

Вспышка с солнца движется достаточно мощная, поэтому охотники за сиянием надеются, что в этот раз оно будет особо ярким, как в марте 2015 года, когда весь вечер небо сияло разными цветами.

Во время одного взрыва на Солнце к Земле устремляются миллиарды заряженных частиц со скоростью не менее 950 метров в секунду. Они достигают нашей планеты спустя примерно двое суток. В момент соприкосновения их с ионосферой происходит взаимодействие с частичками разряженных газов. Из-за этого и появляется красивое свечение – северное сияние. Длительность свечения – от нескольких минут до суток. Яркость и продолжительность прямо зависит от активности Солнца. Оттенок свечения зависит от высоты, на которой произошло столкновение частиц. По статистике, чаще всего люди любуются желто-зеленым окрасом неба.

По прогнозам метеорологов, в эти дни как раз будет ясное небо, так что можно будет насладиться красотой редкого для центральной части России явления. Чтобы увидеть переливы на небе во всей красе, лучше уехать за город, подальше от искусственных огней и источников света.

Прошлое северное сияние в ноябре прошлого года запечатлел фотограф Михаил Волгусов.

Елена Вахрушева
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Фото: Михаил Волгусов
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