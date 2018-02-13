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Собачья жизнь: ярославца посадили в колонию на три с половиной года за кражу поводков
13 февраля 2018 13:50
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37-летний ярославец отправится в тюрьму за кражу двух собачьих поводков. Мужчина обокрал зоомагазин в центре города. Он воспользовался тем, что продавец разговаривает с покупателями, и украл с витрины два поводка. Сумма ущерба составила чуть более трёх тысяч рублей. После этого мужчина продал их на Дзержинском рынке за тысячу рублей.
— Суд учёл, что всё это произошло в момент испытательного срока за совершение тяжкого преступления. Ранее мужчина получил условный срок за хранение, реализацию и употребление наркотиков. В этот раз суд отправил его в колонию общего режима на три года и семь месяцев, — рассказала помощник прокурора Кировского района Кристина Бурыкина.
Фото: Альберт Петров
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