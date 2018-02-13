Уровень радиации в режиме онлайн: в МЧС показали, как работают датчики

Данные с датчиков отображаются на мониторе дежурного

Сегодня в ярославском управлении МЧС рассказали о системе ОКСИОН, которая замеряет радиационный фон в Ярославле. Встречу собрали после того, как весь город утром перепугался из-за сообщений о повышенной радиации.

В разных районах города находятся шесть датчиков, показания с которых раз в минуту отображаются на экране дежурного. В доказательство того, что система оповещения дала сбой, в МЧС показали данные системы. Все утро в городе радиационный фон был постоянным — 0,05 микрозиверт при допустимой до 0,2.

Все утро радиационный фон был стабильным и не превышал нормы

— С девяти утра нам начали звонить ярославцы, которых напугало ложное оповещение, — рассказал начальник дежурной смены Максим Бойцов. — Позвонила бабушка, которая очень волновалась, что уже отправила внука в школу. Всех успокаивали, говорили, что срабатывание системы оповещения ложное и обстановка в городе нормальная.

Предупреждение об опасности в связи с повышением уровня радиации ярославцы услышали по радио и телевидению утром около 8:45. Оказалось, что повода для паники нет — система дала сбой.

За обстановкой в городе следят в дежурной части МЧС

История с радиацией сначала, конечно, напугала. Но когда воления прошли, в соцсетях посыпались шуточки. Мы собрали подборку мемов про так и не случившуюся радиационную катастрофу.