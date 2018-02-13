«Да не, бред какой-то»: ярославцы обсмеяли сообщения о радиации

В социальных сетях ярославцы публикуют шутки про радиацию

Сегодняшнее сообщение о запредельном уровне радиации в Ярославле сначала напугало ярославцев. Люди звонили своим друзьям и родственникам и предупреждали о беде — советовали поплотнее закрыть все окна и двери и запастись едой. В общем, делать то, что посоветовали по телевидению и радио.

А вот некоторые пользователи социальных сетей, которые быстро прознали, что тревога ложная, повеселились по этому поводу от души.

— Я готов! — написал в Facebook администратор страницы «Дороги Ярославской области» Дмитрий Салихов и опубликовал своё фото в чёрном противогазе.

Дмитрий признался, что противогаз у него всегда под рукой

Программист Денис Скворцов простебал Первый канал. Примерно так Денис видит новости Первого.

Над ложным сообщением о завышенном радиационном фоне каждый шутит по-своему

Ярославский журналист Руслан Маслов сделал сразу два мема.

Журналист Руслан Маслов сделал сразу несколько мемов на эту тему

Тема с ложным сообщением о радиации повеселила некоторых ярославцев

— Это всё делалось только ради юмора — никакой серьёзной подоплеки под этим нет, — говорит Руслан.

Сообщение об угрозе прозвучало сегодня утром в Ярославле по радио и телевидению. В МЧС через некоторое время сообщили, что волноваться не стоит — произошёл технический сбой системы оповещения.