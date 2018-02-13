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Обзор
«Да не, бред какой-то»: ярославцы обсмеяли сообщения о радиации
13 февраля 2018 12:20
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Сегодняшнее сообщение о запредельном уровне радиации в Ярославле сначала напугало ярославцев. Люди звонили своим друзьям и родственникам и предупреждали о беде — советовали поплотнее закрыть все окна и двери и запастись едой. В общем, делать то, что посоветовали по телевидению и радио.
А вот некоторые пользователи социальных сетей, которые быстро прознали, что тревога ложная, повеселились по этому поводу от души.
— Я готов! — написал в Facebook администратор страницы «Дороги Ярославской области» Дмитрий Салихов и опубликовал своё фото в чёрном противогазе.
Программист Денис Скворцов простебал Первый канал. Примерно так Денис видит новости Первого.
Ярославский журналист Руслан Маслов сделал сразу два мема.
— Это всё делалось только ради юмора — никакой серьёзной подоплеки под этим нет, — говорит Руслан.
Сообщение об угрозе прозвучало сегодня утром в Ярославле по радио и телевидению. В МЧС через некоторое время сообщили, что волноваться не стоит — произошёл технический сбой системы оповещения.
Фото: Александра Савельева, Дмитрий Салихов, Денис Скворцов, Руслан Маслов
Видео: читатель 76.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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