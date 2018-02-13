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Роспотребнадзор замерил радиационный фон в Ярославле
13 февраля 2018 11:58
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Управление Роспотребнадзора по Ярославской области опубликовало сообщение после утреннего известия о повышенном радиационном фоне в столице региона. По радио и телевизорам пронеслось грозное сообщение с просьбой к ярославцам не покидать жилище.
Но в управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека успокоили.
— На данный момент радиационный фон на территории Ярославской области в пределах нормы. Ситуация остаётся на контроле, — пояснил руководитель управления Александр Звягин.
В последний раз сообщения о повышенном радиационном фоне приходили из Челябинской области. Тогда мы проверяли, как это сказалось на Ярославле.
Фото: Михаил Контуев
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