Роспотребнадзор замерил радиационный фон в Ярославле

В Ярославле уровень радиации в пределах нормы

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области опубликовало сообщение после утреннего известия о повышенном радиационном фоне в столице региона. По радио и телевизорам пронеслось грозное сообщение с просьбой к ярославцам не покидать жилище.

Но в управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека успокоили.

— На данный момент радиационный фон на территории Ярославской области в пределах нормы. Ситуация остаётся на контроле, — пояснил руководитель управления Александр Звягин.

В последний раз сообщения о повышенном радиационном фоне приходили из Челябинской области. Тогда мы проверяли, как это сказалось на Ярославле.