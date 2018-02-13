Пьяный водитель на грузовике влетел в трактор

Мужчина на грузовике врезался в трактор

Сегодня утром в Ярославском районе возле деревни Ярцево грузовик «Фусо-АФ-476200» въехал в трактор. На месте аварии работали сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД.

От удара у грузовика выбило стекла и смяло кабину.

— В том месте ремонтировали дорогу, и стоял трактор, — рассказали в пресс-службе МЧС. — В результате аварии водитель фургона получил травмы и был отправлен в больницу.

Как сообщают очевидцы, от пострадавшего мужчины сильно пахло алкоголем.

Еще одна авария, в которой пострадали водители, произошла вчера на Полушкиной роще. Там столкнулись «Мазда» и «Дэу-Нексия».