Пьяный водитель на грузовике влетел в трактор

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Сегодня утром в Ярославском районе возле деревни Ярцево грузовик «Фусо-АФ-476200» въехал в трактор. На месте аварии работали сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД.
От удара у грузовика выбило стекла и смяло кабину.
— В том месте ремонтировали дорогу, и стоял трактор, — рассказали в пресс-службе МЧС. — В результате аварии водитель фургона получил травмы и был отправлен в больницу.
Как сообщают очевидцы, от пострадавшего мужчины сильно пахло алкоголем.
Еще одна авария, в которой пострадали водители, произошла вчера на Полушкиной роще. Там столкнулись «Мазда» и «Дэу-Нексия».
Фото: МЧС
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