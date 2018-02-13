Из-за прорыва трубы в центре Ярославля затопило несколько улиц

На месте уже работает бригада

В центре Ярославля произошла серьёзная коммунальная авария: из-за прорыва трубы затопило дорогу на пересечении улиц Большая Октябрьская и Лисицына. Вода хлынула на проезжую часть.

— Очень страшно будет ездить, если это не уберут. Вода замёрзнет, будет сплошной каток, — рассказывает очевидец произошедшего Андрей Павлов.

И правда, вода с перекрёстка потекла дальше по улицам и дотекла аж до гостиницы «Которосль». Мы позвонили в «Ярославльводоканал», чтобы узнать, когда устранят последствия потопа.

— На месте уже работает бригада рабочих. Постараемся убрать в ближайшее время. Воду тоже откачаем, — рассказали в «Водоканале».

Будем надеяться, что с последствиями аварии и правда справятся быстро. Тем более, что теперь воду откачивать стали по новому методу пылесоса.