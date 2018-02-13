|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Из-за прорыва трубы в центре Ярославля затопило несколько улиц
13 февраля 2018 11:07
2 597 0
В центре Ярославля произошла серьёзная коммунальная авария: из-за прорыва трубы затопило дорогу на пересечении улиц Большая Октябрьская и Лисицына. Вода хлынула на проезжую часть.
— Очень страшно будет ездить, если это не уберут. Вода замёрзнет, будет сплошной каток, — рассказывает очевидец произошедшего Андрей Павлов.
И правда, вода с перекрёстка потекла дальше по улицам и дотекла аж до гостиницы «Которосль». Мы позвонили в «Ярославльводоканал», чтобы узнать, когда устранят последствия потопа.
— На месте уже работает бригада рабочих. Постараемся убрать в ближайшее время. Воду тоже откачаем, — рассказали в «Водоканале».
Будем надеяться, что с последствиями аварии и правда справятся быстро. Тем более, что теперь воду откачивать стали по новому методу пылесоса.
Фото: "Ярнет"/YouTube
Видео: Руслан Барабанов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
8 февраля
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
Начало фильма вроде ничего,... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров