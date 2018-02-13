В Ярославле задавили женщину на переходе: полиция проверяет нескольких водителей

Женщину сбили на проспекте Машиностроителей

Полиция установила людей, которые могли быть причастны к ДТП на перекрестке улиц Машиностроителей и Орджоникидзе, где машина проехала по упавшей женщине.

— За эти дни сотрудники полиции проверили десятки машин, водители которых могли быть очевидцами, а также причастными к ДТП, опросили очевидцев, возможных свидетелей, — рассказали в пресс-службе полиции. — В результате поисков полицейскими определен круг лиц, в отношении которых сейчас проводится проверка, устанавливается их причастность к совершению ДТП.

Утром 7 февраля 45-летняя женщина поскользнулась и упала, переходя дорогу по пешеходному переходу. Женщина не могла подняться. Ни прохожие, ни автомобилисты ей не помогли, а водитель серебристой «Лады-Гранты» попытался объехать её, но задел и практически проехался по упавшей. С травмой ноги женщина попала в больницу, а водителя объявили в розыск.

Близкие женщины рассказали, что в то утро она шла в поликлинику. У неё давние проблемы с сердцем. Женщина подробно рассказала о произошедшем полицейским.