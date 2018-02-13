Добро пожаловать: ярославна прописала в брагинской квартире 13 таджиков

За каждого таджика женщина брала от 500 до 1000 рублей

Ярославна прописала в своей однокомнатной квартире в Брагино 13 таджиков. Но не просто так. За своё гостеприимство 37-летняя женщина получала от 500 до 1000 рублей за человека.

— Установлено, что обвиняемая в период с марта по октябрь 2017 года, действуя без намерения предоставлять жилое помещение для проживания в принадлежащей ей на праве собственности квартире, зарегистрировала 13 граждан Республики Таджикистан. Теперь женщина предстанет перед судом, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.