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Добро пожаловать: ярославна прописала в брагинской квартире 13 таджиков
13 февраля 2018 08:20
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Ярославна прописала в своей однокомнатной квартире в Брагино 13 таджиков. Но не просто так. За своё гостеприимство 37-летняя женщина получала от 500 до 1000 рублей за человека.
— Установлено, что обвиняемая в период с марта по октябрь 2017 года, действуя без намерения предоставлять жилое помещение для проживания в принадлежащей ей на праве собственности квартире, зарегистрировала 13 граждан Республики Таджикистан. Теперь женщина предстанет перед судом, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.
Фото: Александра Савельева
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