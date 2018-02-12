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«Я могу вас порезать!» Появилось видео разборок «Ревизолушки» в кафе «Шашлык-Машлык»
12 февраля 2018 17:46
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Телеканал «Пятница» выложил видео со съемок в Ярославле, которые проходили в конце декабря.
— Просто посмотрите на всё это. Мы многое повидали, но этот случай в кафе Ярославля просто за гранью, — написали продюсеры программы.
Тогда на ведущую программы Ирину Ух и съемочную группу напал владелец заведения.
— Мы пришли с очередной проверкой в кафе «Шашлык-Машлык». После того, как я зашла на кухню, к нам подбежал человек, который представился хозяином кафе, взял нож и начал угрожать нам, — рассказала Ирина. — Говорил, что нас всех зарежет и истребит весь род журналистов. Потом подошли его напарники и начали на нас нападать. Они начали бить меня и мою съёмочную группу, разбили нашу камеру. Меня толкнули, и я упала, ударившись головой о плитку пола. Я вызвала наряд полиции. После их приезда мы собирались поехать в отделение, чтобы написать заявление, но у нашего автобуса прокололи шину. Оставив автобус, мы пошли в отделение пешком. Пока мы писали заявление, водитель автобуса менял колесо. К нему подошли те самые люди, которые на нас нападали, прижали его и потребовали открыть автобус. После чего они вынесли всю нашу аппаратуру, личные вещи и документы. Но этих людей всё же удалось отыскать и вещи нам вернули.
Владелец заведения обвинил телевизионщиков в провокации и сказал, что не нападал на людей.
Фото: Телеканал «Пятница»/facebook.com
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