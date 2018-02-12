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У ярославской предпринимательницы арестовали КАМАЗ и иномарку
12 февраля 2018 17:29
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В Ярославле приставы выцепили ещё одну фирму, яростно уклоняющуюся от налогов. Электромонтажная компания, поставляющая на стройки в том числе оборудование, забыла о налогах на 2,25 миллиона рублей.
Приставы нашли директора компании и арестовали принадлежащие ей КАМАЗ и иномарку.
— Предварительная стоимость арестованного имущества составила около 1 миллиона 200 тысяч рублей. Данная мера принудительного исполнения оказалась действенной: через несколько дней взыскатель начал производить выплаты, — рассказали в УФССП по Ярославской области.
Чтобы вернуть автомобили, должница уже погасила 840 тысяч рублей долгов по налогам.
Уже в эту пятницу ярославские приставы напекут блинов и угостят ими всех ярославцев и должников.
Фото: Александра Савельева
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