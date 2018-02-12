У ярославской предпринимательницы арестовали КАМАЗ и иномарку

У предпринимательницы арестовали технику и личный автомобиль за долги

В Ярославле приставы выцепили ещё одну фирму, яростно уклоняющуюся от налогов. Электромонтажная компания, поставляющая на стройки в том числе оборудование, забыла о налогах на 2,25 миллиона рублей.

Приставы нашли директора компании и арестовали принадлежащие ей КАМАЗ и иномарку.

— Предварительная стоимость арестованного имущества составила около 1 миллиона 200 тысяч рублей. Данная мера принудительного исполнения оказалась действенной: через несколько дней взыскатель начал производить выплаты, — рассказали в УФССП по Ярославской области.

Чтобы вернуть автомобили, должница уже погасила 840 тысяч рублей долгов по налогам.

Уже в эту пятницу ярославские приставы напекут блинов и угостят ими всех ярославцев и должников.