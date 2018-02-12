Ярославцы стали чаще получать травмы в общественном транспорте

Количество ДТП с участием общественного транспорта в Ярославле увеличилось

В Ярославле городские власти всё пристальнее следят за работой общественного транспорта — постоянно проводят рейды, проверяют техническое состояние машин, контролируют работу водителей. Сегодня даже устроили акцию с местной телеведущей Юлией Тихомировой, которая на собственном примере показала, как оставаться в безопасности, находясь в городском транспорте.

Но всех этих мер, видимо, недостаточно. Количество ДТП с участием общественного транспорта в Ярославле растёт.

— С января в городе произошло 13 ДТП, в которых во время падения пострадали 13 человек, — говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Ярославля Наталья Ильина. — По сравнению с прошлым годом число ДТП увеличилось на 30%, число пострадавших на 8%.

На днях депутаты решили избавиться от трамваев на «Пятёрке», предоставив приоритет автобусам и маршруткам. Мы выяснили, выиграют или пострадают от этого жители района, а также узнали у властей судьбу этого вида транспорта.