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Ярославский путешественник прокатился на атомном ледоколе
12 февраля 2018 17:11
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Участники экспедиции «Диксон», организованной ярославским путешественником Богданом Булычёвым, вернулись в Москву. Группе из шести человек потребовался почти месяц на то, чтобы добраться из Норильска на внедорожниках до самого северного населенного пункта России — поселка Диксон и вернуться домой. На обратном пути пурга создала много сложностей для путешественников, но зато они смогли прокатиться на атомном ледоколе.
— Дорога домой всегда полна добрых эмоций и ожиданий, вот и наш путь обратно из Арктики на большую землю не стал исключением, — рассказал Богдан Булычёв. — Добравшись из Диксона до полярной станции на Таймырском полуострове, мы приняли решение переждать пургу. Переждав, мы собрались отправляться дальше в путь, но, как часто бывает на Севере, погода здесь диктует свои правила. К счастью, руководство Росатомфлота дало добро и нас взяли на борт Атомного ледокола «Таймыр». За несколько дней обстановка изменилась в корне, количество выпавшего снега местами превышало метр, а снежный наст из-за потепления потерял свои свойства и совсем не держал машину. По прямой от полярной метеостанции Сопкарга до фарватера и места загрузки всего 6 километров, которые мы прошли за три часа, со средней скоростью два километра в час. Легко просчитать, сколько бы мы ехали оставшиеся 750 км до Дудинки. Добравшись до места погрузки глубокой ночью, мы разбили лагерь и принялись ждать нашего атомного исполина. В 9:00 нас разбудил протяжный гудок ледокола «Таймыр». Ещё одна галочка в списке желаний поставлена — прокатиться на атомном ледоколе.
Фото: Богдан Булычёв/facebook.com
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