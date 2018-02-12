Ярославцев бесплатно будут учить олимпийским видам спорта

В Ярославле появятся бесплатные курсы по художественной гимнастике

В Ярославле начнут бесплатно учить олимпийским видам спорта. Правда, пока это коснётся только художественной гимнастики.

Мэрия Ярославля в качестве эксперимента оплатит занятия по гимнастике, а также по фитнес-аэробике. Всего обучат 64 человек.

— В рамках эксперимента по реализации муниципального социального заказа на оказание отдельных муниципальных услуг в социальной сфере в конце марта 2018 года будет проводится конкурс Управлением физической культуры и спорта мэрии Ярославля на определение организации, оказывающей муниципальные услуги по физической подготовке, в частности, по фитнес-аэробике и художественной гимнастике на безвозмездной основе, — рассказали в городской администрации.

Выиграть возможность проводить обучение для ярославцев сможет любой спортивный клуб или организация в Ярославле. Бесплатным будет лишь первый этап обучения.

А пока следим за выступлениями ярославцев на Олимпиаде в Корее: даты выступлений наших спортсменов.