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Ярославцев бесплатно будут учить олимпийским видам спорта
12 февраля 2018 16:40
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В Ярославле начнут бесплатно учить олимпийским видам спорта. Правда, пока это коснётся только художественной гимнастики.
Мэрия Ярославля в качестве эксперимента оплатит занятия по гимнастике, а также по фитнес-аэробике. Всего обучат 64 человек.
— В рамках эксперимента по реализации муниципального социального заказа на оказание отдельных муниципальных услуг в социальной сфере в конце марта 2018 года будет проводится конкурс Управлением физической культуры и спорта мэрии Ярославля на определение организации, оказывающей муниципальные услуги по физической подготовке, в частности, по фитнес-аэробике и художественной гимнастике на безвозмездной основе, — рассказали в городской администрации.
Выиграть возможность проводить обучение для ярославцев сможет любой спортивный клуб или организация в Ярославле. Бесплатным будет лишь первый этап обучения.
А пока следим за выступлениями ярославцев на Олимпиаде в Корее: даты выступлений наших спортсменов.
Фото: Мэрия Ярославля
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