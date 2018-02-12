В Ленинском районе Ярославля встали трамваи

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Водитель фуры в Ярославле застрял на трамвайных путях.
Фура продуктового магазина застряла на перекрестке улиц Чкалова и Розы Люксембург. Водитель решил проехать там, где уже больше года назад убрали переезд, но машина увязла и перегородила трамваям путь в обе стороны.
— Все трамваи стоят, — написал Евгений Антонов в группе «Первый ярославский автопортал» в социальной сети «ВКонтакте».
Похожий случай уже происходил во время снегопада в Ярославле, тогда движение трамваев перекрыла фура, застрявшая на путях на проспекте Октября.
Фото: Евгений Антонов. «Первый ярославский автопортал»/VK.com
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