В Ленинском районе Ярославля встали трамваи

Фура застряла на трамвайных путях

Водитель фуры в Ярославле застрял на трамвайных путях.

Фура продуктового магазина застряла на перекрестке улиц Чкалова и Розы Люксембург. Водитель решил проехать там, где уже больше года назад убрали переезд, но машина увязла и перегородила трамваям путь в обе стороны.

— Все трамваи стоят, — написал Евгений Антонов в группе «Первый ярославский автопортал» в социальной сети «ВКонтакте».

Похожий случай уже происходил во время снегопада в Ярославле, тогда движение трамваев перекрыла фура, застрявшая на путях на проспекте Октября.