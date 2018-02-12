Светлая память: рассказываем о тех, кто погиб в катастрофе с Ан-148

Трагический рейс Ан-148 собрал людей с очень разной судьбой, но по нелепой случайности их жизни оборвались днем 11 февраля. Журналисты Сети городских порталов собрали истории 19 пассажиров разбившегося борта, о которых удалось найти информацию к этому моменту.

Второй пилот потерпевшего крушение Ан-148 — 44-летний Сергей Гамбарян — жил в Москве. Летному делу он обучался в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации и Московском государственном техническом университете гражданской авиации. На самолетах типа Ан-148 он имел 812 часов налета.

Стюардессе Виктории Коваль было 22 года. По словам подруги, она любила свою профессию: «Когда начинала летать, говорила, что боится, а потом говорила уже, что не боится и ей это нравится. Всегда мы с ней шутили, что самое главное — это взлететь и приземлиться».

Анастасия Славинская слева

Еще одну стюардессу — Анастасию Славинскую — не дождались дома муж и маленький сын. За несколько минут до взлёта 29-летняя девушка заглядывала на свою страницу в соцсетях.

Публикация от @shumi_agency Фев 11, 2018 в 7:27 PST

Трагедия унесла жизнь 22-летней Дарьи Толмасовой из Новосибирска — девушки защитника владивостокской хоккейной команды «Адмирал» Сергея Ильина. Об этом в своём инстаграме сообщил хоккейный агент Шуми Бабаев.

Среди погибших в авиакатастрофе был 79-летний Борис Кармалеев, преподававший в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации. По данным официального сайта петербургского вуза, Кармалеев был заслуженным пилотом Российской Федерации и кандидатом технических наук.

51-летняя Татьяна Синицына возвращалась в Орск через Москву из Турции, где живёт её дочь. Там она повидала свою маленькую внучку. В последний раз.

В списках погибших при крушении самолёта Ан-148 — Илья Ставский. В день катастрофы ему исполнилось 33 года. Он ехал домой отмечать день рождения. Илья учился в Челябинске на энергетическом факультете Южно-Уральского государственного университета, затем работал в Екатеринбурге в УГМК. Илья называл себя «энергетиком во всех смыслах», поскольку в последнее время увлекался эзотерикой.

В самолете летела руководитель городского отдела Управления федерального казначейства по Оренбургской области, супруга бывшего заместителя главы Орска Василия Козупицы Антонина Козупица. В апреле ей бы исполнилось 56 лет.

В разбившемся самолете летел руководитель орского рынка «Центральный» 68-летний Виктор Анохин с 67-летней супругой Зоей.

Александр Нормантович

Трагедия унесла жизни 60-летнего главного энергетика компании «Орскнефтеоргсинтез» Владимира Нормантовича и его 36-летнего сына Александра, который также трудился на орском нефтеперерабатывающем заводе.

Юлия Дмитренко летела из Москвы к своему другу в Орск. Родственники 29-летней девушки до последнего надеялись, что она жива.

— Мы все надеемся. Там же много снега. Может, кто живой, — произнесла журналистам портала 74.ru бабушка Юлии Лидия Дмитренко и безнадёжно расплакалась.

Самой младшей пассажирке — всего пять. Малышка Надя летела вместе с мамой, 32-летней Оксаной Красовой.

В трагедии в Подмосковье погиб 49-летний Олег Курепов. В 1992 году Олег окончил архитектурно-строительный факультет. В последние годы проживал в Москве.

44-летний Юрий Ямаев работал в Москве коучем в крупном коммерческом банке — проводил тренинги для персонала. Как рассказали коллеги, в Орск уфимец летел в командировку.

Среди погибших — уроженка башкирского города Межгорье 26-летняя Кристина Алексеенко.

— Наша межгорьевская девушка, наша одноклассница, замечательный, весёлый и отзывчивый человечек… Царство тебе небесное… Школа №2 и все мы тебя помним… Не описать ту боль, которую сейчас переживают родители и родные… Скорбим и разделяем это большое, ужасное горе вместе с ними, — написали в паблике «Подслушано Межгорье» близкие Кристины.

29-летнего Алексея Никитченко вспоминают в Ульяновске, где он родился и вырос, в Ярославле, где живет его мать, и в Москве, где предприимчивый и целеустремленный молодой человек развивал собственный бизнес — работал генеральным директором компании «О2Консалтинг». Алексей летел в Орск по работе, у него была запланирована командировка. По роковому стечению обстоятельств около десяти лет назад при крушении вертолета погиб отец Алексея.

Cамолёт «Саратовских авиалиний», который летел из Москвы в Орск, потерпел крушение в 14:21 мск 11 февраля в районе подмосковного села Степановское. Погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Онлайн-трансляцию ведут наши коллеги с портала E1.RU, информацию о жертвах собирают также журналисты 74.ru.

Сеть городских порталов выражает соболезнования родственникам и друзьям погибших.