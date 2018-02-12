Две цыганки украли у 18-летней девушки сто тысяч рублей

Полиция разыскивает мошенниц

Две цыганки облапошили 18-летнюю девушку. Да так, что она вынесла из дома все деньги и драгоценности.

9 февраля цыганки подкараулили девушку на улице Елены Колесовой. Они сказали ей, что вся её семья проклята. А для того чтобы снять порчу, нужно вынести из дома деньги и украшения. Девушка так и сделала. Все ценности она положила в платок, который отдала цыганкам. Те «поколдовали» над платком и отдали девушке. Дома вместо денег и украшений она нашла в свёртке листы бумаги. Девушка обратилась в полицию.

— Одной женщине на вид около 30–35 лет, рост 170 сантиметров, волосы русые средней длины, глаза светло-голубые. Второй на вид около 30–35 лет, рост 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные с красным отливом, глаза темно-карие, на лице несколько мелких пигментных пятен, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о мошенницах, просят позвонить по телефону 73-10-50 или 02.