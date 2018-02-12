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Две цыганки украли у 18-летней девушки сто тысяч рублей
12 февраля 2018 15:48
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Две цыганки облапошили 18-летнюю девушку. Да так, что она вынесла из дома все деньги и драгоценности.
9 февраля цыганки подкараулили девушку на улице Елены Колесовой. Они сказали ей, что вся её семья проклята. А для того чтобы снять порчу, нужно вынести из дома деньги и украшения. Девушка так и сделала. Все ценности она положила в платок, который отдала цыганкам. Те «поколдовали» над платком и отдали девушке. Дома вместо денег и украшений она нашла в свёртке листы бумаги. Девушка обратилась в полицию.
— Одной женщине на вид около 30–35 лет, рост 170 сантиметров, волосы русые средней длины, глаза светло-голубые. Второй на вид около 30–35 лет, рост 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные с красным отливом, глаза темно-карие, на лице несколько мелких пигментных пятен, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Тех, кто располагает какой-либо информацией о мошенницах, просят позвонить по телефону 73-10-50 или 02.
Фото: УМВД по ЯО
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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