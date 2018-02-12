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Город

В Ярославле домохозяйка на себе вынесла из перелеска замерзающего мужчину

12 февраля 2018 15:31
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происшествия, Ярославль

Вчера утром домохозяйка Татьяна пошла гулять в посёлке Октябрьском в Ярославле со своим лабрадором Ютой. Внезапно собака убежала туда, куда пролезть практически невозможно — снега чуть ли не по колено. Женщина долго звала лабрадора, но собака не откликалась. Пришлось идти за ней.

И Таня полезла туда, куда люди просто так не заходят. Пока она пробиралась к собаке, увидела, что в канаве кто-то лежит. Приглядевшись, увидела, что это пожилой мужчина. Он замёрз так, что даже говорить не мог.

 

— Он не пьяница, и не бомж, — рассказали жители посёлка Октябрьский. — Несколько лет назад здесь снесли дома, в одном из них и жил этот мужчина. Он изредка сюда наведывался. Но что-то давно не был. Может, он забыл, где теперь живёт.

Таня стала вытаскивать мужчину на себе. Это было тяжело, ведь он весил около ста килограмм. Женщина стала звонить знакомым, но все отказывались прибежать и помочь ей — у всех нашлись дела поважнее. Около двух часов Таня делала всё, чтобы спасти мужчину. Отозвалась лишь её знакомая Люба, которая живёт неподалёку. Она сразу прибежала на помощь.

— Мало того, что мужчина был замёрзший, у него ещё болел живот — может, аппендицит, — вспоминает Любовь. — Приехала скорая помощь, но проехать в сады их машина тоже не смогла. Вытаскивали дальше мужчину мы все вместе — меняли друг друга. А мужчина только стонал, ему было очень плохо.

Женщины вместе с врачами тащили до машины скорой мужчину ещё минут 30. 

Мужчину врачи скорой отвезли в больницу №2, которая находится на Липовой горе. У него сильное переохлаждение организма. Сейчас за ним присматривают медики.

Михаил Контуев
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Фото: читатель 76.ru
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