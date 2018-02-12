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Город

Ярославский чиновник отдавал выгодные заказы фирме жены

12 февраля 2018 14:40
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Переславль, Ярославская область, УФАС по Ярославской области

В Ярославской области раскрыли семейный подряд при ремонте школы в Переславле. Работы выполнила фирма супруги управляющего аукционами для этой школы — чиновника городской администрации.

Аукцион по ремонту проводила администрация Переславля для начальной школы №5, а победителем стала фирма «Фуд-Сервис», получив подряд на 3,6 миллионов рублей. Как выяснили позже антимонопольщики и прокуратура — компания зарегистрирована на жену председателя аукционной комиссии в школе. Однако супруги пытались скрыть этот факт.

— В подобных условиях нарушается принцип равенства между участниками-конкурентами. Участник закупки при подаче документов обязан уведомлять заказчика о создании конфликтной ситуации. Заказчик в свою очередь обязан незамедлительно заменить заинтересованное лицо в составе закупочной комиссии. «Фуд-Сервис» предоставило в составе своей заявки недостоверную информацию, — пояснил врио руководителя Ярославского УФАС России Иван Геннадьевич Паутов.

Все работы уже выполнены, а деньги получены. Теперь компании остаётся лишь донести документы о том, что был конфликт интересов.

В Ярославле закончилась эпопея с выбором поставщика детского питания. На этот раз антимонопольщики заверили: все конкурсы прошли без нарушений.

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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