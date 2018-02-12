Власти подключились к поискам водителя, сбившего упавшую на переходе женщину

Департамент территориальной безопасности мэрии Ярославля присоединился к поискам водителя «Лады-Гранты», который сбил упавшую на пешеходном переходе женщину.

— Мы будем признательны за любую информацию о возмутительном происшествии на дороге, — говорят власти.

Любого, располагающего информацией по этому происшествию, в департаменте просят позвонить по телефонам: (4852) 40-50-66, 40-43-04, 40-48-75.

Поисками водителя занимаются и полицейские. В МВД просят сообщать информацию о происшествии или о водителе серебристой «Лады-Гранты» по номерам: (4852) 30-10-10; 32-88-13, 78-48-06.

Инцидент произошёл утром 7 февраля. 45-летняя женщина переходила дорогу, поскользнулась, больно ударилась и не смогла сама встать. Никто из прохожих не помог пострадавшей уйти с проезжей части. Самым возмутительным моментом стало то, что автомобилисты не просто не помогли бедолаге, но и поехали, когда им загорелся зелёный. Водитель серебристой «Лады-Гранты» попытался объехать женщину, но зацепил её по касательной. Женщина с травмой ноги попала в больницу.

Юлия, пострадавшая в ДТП, до сих пор находится в реанимации

Близкие женщины рассказали, что в то утро она шла в поликлинику. У неё давние проблемы с сердцем. До того, как она впала в кому, успела рассказать подробно о произошедшем полицейским.