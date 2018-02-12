|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Власти подключились к поискам водителя, сбившего упавшую на переходе женщину
12 февраля 2018 14:55
3 050 15
Департамент территориальной безопасности мэрии Ярославля присоединился к поискам водителя «Лады-Гранты», который сбил упавшую на пешеходном переходе женщину.
— Мы будем признательны за любую информацию о возмутительном происшествии на дороге, — говорят власти.
Любого, располагающего информацией по этому происшествию, в департаменте просят позвонить по телефонам: (4852) 40-50-66, 40-43-04, 40-48-75.
Поисками водителя занимаются и полицейские. В МВД просят сообщать информацию о происшествии или о водителе серебристой «Лады-Гранты» по номерам: (4852) 30-10-10; 32-88-13, 78-48-06.
Инцидент произошёл утром 7 февраля. 45-летняя женщина переходила дорогу, поскользнулась, больно ударилась и не смогла сама встать. Никто из прохожих не помог пострадавшей уйти с проезжей части. Самым возмутительным моментом стало то, что автомобилисты не просто не помогли бедолаге, но и поехали, когда им загорелся зелёный. Водитель серебристой «Лады-Гранты» попытался объехать женщину, но зацепил её по касательной. Женщина с травмой ноги попала в больницу.
Юлия до сих пор находится в реанимации в тяжёлом состоянии. После операции на ногу она впала в кому. Близкие женщины рассказали, что в то утро она шла в поликлинику. У неё давние проблемы с сердцем. До того, как она впала в кому, успела рассказать подробно о произошедшем полицейским.
Фото: Ярнет, читатель 76.ru
Видео: Ярнет
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
8 февраля
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров