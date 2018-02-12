Ярославскую Масленицу сожгут британской пасхальной лампой

Пасхальная лампа

В этом году чучело Масленицы подожгут не обычным факелом, а керосиновой лампой из Великобритании. Латунный фонарь на прошлой неделе приехал в Ярославль. Керосиновая лампа изготовлена по заказу на мануфактуре безопасных ламп Томаса и Вильямса в Южном Уэльсе — на корпусе стоит уникальное клеймо производителя. Теперь она стоит в резиденции Государыни Масленицы и пробудет здесь всю Масленую неделю.

— Надеемся, это станет доброй традицией праздника, а фонарь — неотъемлемым символом Главной Масленицы страны, — рассказал управляющий резиденцией Государыни Главной Масленицы страны Александр Седухин.

На сайте производителя лампы позиционируются как пасхальные, потому что именно в них перевозят благодатный огонь.

Клеймо изготовителя на лампе

Как начались в Ярославле масленичные гулянья, смотрите в нашем фоторепортаже, а куда пойти поесть блинов и развлечься — в полной программе празднования.