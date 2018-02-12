Кафе и тренажёры: как хотят изменить Юбилейный парк в Ярославле

Ярославцы хотят сделать Юбилейный парк более современным

Жители Ленинского района Ярославля попросили поставить в Юбилейном парке за Дворцом культуры имени Добрынина уличные тренажёры и кафе.

Свои пожелания ярославцы высказали на встрече с властями. Дело в том, что парк стал победителем этапа программы «Решаем вместе» и может быть благоустроен уже в этом году.

— В парке уже появились два игровых объекта — крепость и шестиметровая горка, — сказали организаторы голосования. — Итоговое голосование по выбору объекта благоустройства состоится 18 марта.

В настоящий момент ярославцы в каждом районе выбрали по три места для благоустройства. Но по программе сделают лучше лишь по одному парку или скверу в районе. Какие скверы могут благоустроить в других районах: смотрите тут.