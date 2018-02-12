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Кафе и тренажёры: как хотят изменить Юбилейный парк в Ярославле
12 февраля 2018 13:01
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Жители Ленинского района Ярославля попросили поставить в Юбилейном парке за Дворцом культуры имени Добрынина уличные тренажёры и кафе.
Свои пожелания ярославцы высказали на встрече с властями. Дело в том, что парк стал победителем этапа программы «Решаем вместе» и может быть благоустроен уже в этом году.
— В парке уже появились два игровых объекта — крепость и шестиметровая горка, — сказали организаторы голосования. — Итоговое голосование по выбору объекта благоустройства состоится 18 марта.
Пять самых высоких снежных горок Ярославля: тест-драйв.
В настоящий момент ярославцы в каждом районе выбрали по три места для благоустройства. Но по программе сделают лучше лишь по одному парку или скверу в районе. Какие скверы могут благоустроить в других районах: смотрите тут.
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Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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