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Тряс пистолетом у лица: ярославец угрожал убийством соседке
12 февраля 2018 12:40
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В Ярославле арестовали буйного соседа, угрожавшего убийством женщине на кухне. Всё произошло в коммунальной квартире в Красноперекопском районе.
29-летняя ярославна вместе с матерью была на кухне, когда 33-летний сосед с бешеным взглядом ворвался к ним. Мужчина на глазах у испуганных женщин собрал пневматическое ружьё и начал размахивать им, выкрикивая оскорбления и угрозы.
— Женщина восприняла ситуацию, как реально опасную для жизни, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — Подозреваемый официально не трудоустроен, систематически злоупотребляет спиртными напитками, ранее привлекался к уголовной ответственности.
На мужчину возбудили уголовное дело за угрозу убийством.
Полиция ищет свидетелей аварии в Заволжском районе, где «Лада-Гранта» переехала упавшего пешехода и поехала дальше.
Фото: Александра Савельева
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