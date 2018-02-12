Тряс пистолетом у лица: ярославец угрожал убийством соседке

Мужчина угрожал убийством соседке

В Ярославле арестовали буйного соседа, угрожавшего убийством женщине на кухне. Всё произошло в коммунальной квартире в Красноперекопском районе.

29-летняя ярославна вместе с матерью была на кухне, когда 33-летний сосед с бешеным взглядом ворвался к ним. Мужчина на глазах у испуганных женщин собрал пневматическое ружьё и начал размахивать им, выкрикивая оскорбления и угрозы.

— Женщина восприняла ситуацию, как реально опасную для жизни, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — Подозреваемый официально не трудоустроен, систематически злоупотребляет спиртными напитками, ранее привлекался к уголовной ответственности.

На мужчину возбудили уголовное дело за угрозу убийством.