Полиция ищет водителя, который помог женщине, упавшей под колёса машины на переходе

Цинизм и жестокость: сбил упавшую на переходе женщину и уехал

В Ярославле полиция продолжает разыскивать водителя «Лады-Гранты», который переехал женщину, упавшую на пешеходном переходе, и, не затормозив, продолжил свой путь. Эту историю обсуждает уже вся страна: циничный манёвр попал в запись уличных камер видеонаблюдения. А состояние женщины ухудшилось в больнице — пострадавшая впала в кому.

На этот раз правоохранители просят откликнуться мужчину на внедорожнике, который ехал следом за «Ладой»: он остановился и помог несчастной пострадавшей.

— Госавтоинспекция обращается к водителю внедорожника темного цвета, который в момент ДТП подъезжал к перекрестку, после ДТП вышел из автомобиля и попытался помочь пострадавшей — с просьбой обратиться по телефонам 8 (4852) 30-10-10; 32-88-13; 78-48-06, — передают из УМВД по Ярославской области.

Сейчас полиция разыскивает водителя той машины. У правоохранителей есть записи с других уличных камер, по которым установили автомобиль.