«Без комментариев»: почему в Ярославле молчат о крушении Ан-148 «Саратовских авиалиний»

«Саратовские авиалинии» приостановили эксплуатацию Ан-148 после катастрофы в Подмосковье

Представители ярославского аэропорта Туношна выразили глубокие соболезнования и слова поддержки родственникам и близким погибших пассажиров авиарейса и членов экипажа, который вчера разбился в Московской области после вылета из Домодедово.

— Комментарии по поводу причин произошедшего и перспектив взаимодействия Туношны с авиакомпанией «Саратовские авиалинии» допустимы лишь после получения официальной информации следственных органов об истинной причине авиационного происшествия, — уточнили в правительстве Ярославской области. — До этого момента они могут являться некорректными в силу своей преждевременности.

Пока в ярославском аэропорту лишь подчёркивают, что основанная в 1994 году компания «Саратовские авиалинии» является не только авиакомпанией-перевозчиком, но и эксплуатирует международный аэропорт Саратов. А это, по их мнению, говорит о дополнительном уровне ответственности и квалификации сотрудников авиакомпании при осуществлении наземного и технического обслуживания воздушных судов и подготовки самолетов к вылету.

На месте крушения самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний» работают специалисты МЧС. Они прибыли на место трагедии с аэродромов Чкаловский и Мячково на вертолетах Ми-8. Спасатели из подразделений Ярославского регионального управления министерства готовы в любую минуту выехать на помощь. Параллельно с ними работают следователи и криминалисты.

Самолёт разбился в Раменском районе Московской области через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Ан-148 направлялся в Орск. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Всё люди, которые были на борту, погибли. На данную минуту информации о том, что этим рейсом летели жители Ярославской области, нет. Уже опубликован список всех, кто летел этим рейсом.

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