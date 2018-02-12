В Ярославле ищут синоним к слову «Гардарика»

Новый бренд Ярославской области

Споры вокруг нового бренда Ярославской области не утихают. Некоторые считают, что аж два слова в слогане «Ярославия — среднерусская гардарика» вызовут недоумение у западных туристов. Департамент туризма области области посомневался, да и решил заменить одно из них — «Гардарика». Для этого объявил лексикологический конкурс на синоним к этому слову.

— Всего одно слово должно нести однозначную информацию о формате территории — большом количестве малых городов, — рассказали в департаменте туризма. — Слово должно быть русскоязычным, но при этом корректно переводиться на языки стран Европы.

Победителю обещают приз и признание.

Обсудить бренд и предложить свой вариант синонима на конкурс можно в группе.

Новый бренд Ярославской области представили 6 февраля. Разработка бренда — солнца с двенадцатью лучами-зданиями, означающими 12 древних городов Ярославской области и слогана обошлись в 1 миллион 380 тысяч рублей.



