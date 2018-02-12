В Ярославле ищут синоним к слову «Гардарика»

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Споры вокруг нового бренда Ярославской области не утихают. Некоторые считают, что аж два слова в слогане «Ярославия — среднерусская гардарика» вызовут недоумение у западных туристов. Департамент туризма области области посомневался, да и решил заменить одно из них — «Гардарика». Для этого объявил лексикологический конкурс на синоним к этому слову.
— Всего одно слово должно нести однозначную информацию о формате территории — большом количестве малых городов, — рассказали в департаменте туризма. — Слово должно быть русскоязычным, но при этом корректно переводиться на языки стран Европы.
Победителю обещают приз и признание.
Обсудить бренд и предложить свой вариант синонима на конкурс можно в группе.
Новый бренд Ярославской области представили 6 февраля. Разработка бренда — солнца с двенадцатью лучами-зданиями, означающими 12 древних городов Ярославской области и слогана обошлись в 1 миллион 380 тысяч рублей.
Фото: Департамент туризма Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
8 февраля
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров