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Город

В Ярославле ищут синоним к слову «Гардарика»

12 февраля 2018 11:25
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конкурс, бренд, Ярославль

Споры вокруг нового бренда Ярославской области не утихают. Некоторые считают, что аж два слова в слогане «Ярославия — среднерусская гардарика» вызовут недоумение у западных туристов. Департамент туризма области области посомневался, да и решил заменить одно из них — «Гардарика». Для этого объявил лексикологический конкурс на синоним к этому слову.

— Всего одно слово должно нести однозначную информацию о формате территории — большом количестве малых городов, — рассказали в департаменте туризма. — Слово должно быть русскоязычным, но при этом корректно переводиться на языки стран Европы.

Победителю обещают приз и признание.

Обсудить бренд и предложить свой вариант синонима на конкурс можно в группе.

Новый бренд Ярославской области представили 6 февраля. Разработка бренда — солнца с двенадцатью лучами-зданиями, означающими 12 древних городов Ярославской области и слогана обошлись в 1 миллион 380 тысяч рублей.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Департамент туризма Ярославской области
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