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Ярославль назвали самым дешёвым городом для влюблённых: во сколько выйдут выходные
12 февраля 2018 10:55
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Ярославль попал в список 10 городов России, где дешевле всего отдыхать влюблённым парам.
Сервис онлайн-бронирования отелей Tvil.ru подсчитал, во сколько обойдётся парный отдых в разных городах страны, собрав те, где влюблённые смогут потратить меньше пяти тысяч рублей в сутки на двоих за отель и питание. Список городов получился следующим: Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Казань, Екатеринбург, Москва, Ярославль, Нижний Новгород, Калининград и Великий Новгород.
— В Ярославле проживание вдвоём обойдётся в 2,9 тысячи рублей в сутки, — прокомментировали авторы рейтинга. — Дешевле всего в Великом Новгороде — 2,5 тысячи рублей. А дороже всего в Москве — 4,5 тысячи.
День всех влюблённых в этом году выпал на Масленицу, а в Ярославле гуляют её в этом году особенно широко: смотрите полную афишу развлечений.
Фото: Александра Савельева
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