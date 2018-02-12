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Самой красивой женщиной Ярославля стала мама троих детей

12 февраля 2018 09:46
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Ярославль, конкурс красоты

35 финалисток конкурса «Миссис Ярославль — 2018» встретились на сцене КЗЦ «Миллениум» 10 февраля.

Жюри предстояло выбрать самую красивую и талантливую женщину. Финал прошел в несколько этапов. Самым милым конкурсом стал выход участниц с детьми, а самым красивым — дефиле в вечерних платьях.

Каждая участница получила номинацию и корону. Гран-при конкурса досталось Марине Шлепиной и Марине Зеленской. Звание третьей вице-миссис Ярославль — 2018 получила Татьяна Коржевина, второй вице-миссис Ярославль — 2018 стала Яна Шарова, корону первой вице-миссис Ярославль — 2018 получила Майя Коврайская. Победительницей и обладательницей титула «Миссис Ярославль — 2018» стала мама троих детей 39-летняя Ольга Гамиловская.

Оказалось, что организаторам в самом начале пришлось уговаривать Ольгу участвовать в конкурсе.

— Это было невероятно! — рассказала Ольга Гамиловская. — Я очень рада, что отправила заявку на участие, а организаторы уговорили меня участвовать, потому что в начале я струсила: добровольно отказалась и дважды не пришла на собрание и кастинг.



Елена Вахрушева
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Фото: Наталия Савкина, Наталья Куликова /VK.com
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