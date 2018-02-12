Министр культуры Владимир Мединский отменил визит в Ярославль

Сегодня Владимира Мединского в Ярославле не увидят

Сегодня в Ярославль должен был приехать министр культуры Владимир Мединский. Причина визита была связана с началом Главной Масленицы страны. Высокому гостю должны были показать музеи, исторический центр, масленичный бульвар уличной еды, центральную площадь, где разворачиваются основные гулянья, в Волковском театре должна была состояться встреча с деятелями культуры.

Однако визит министра был отменён. Сначала думали — из-за трагедии с разбившимся самолётом Ан-148. Но эта информация не подтвердилась.

— Об отмене визита стало известно за два часа до трагедии, — рассказал источник 76.ru.

Почему министр передумал, пока неизвестно.