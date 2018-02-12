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В Ярославле иномарка улетела в кювет на скользком льду
12 февраля 2018 09:34
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Водитель «Субару» не справился с управлением и вылетел в кювет на скользкой дороге. На большой скорости машина перевернулась на крышу. ДТП произошло 11 февраля в половине седьмого вечера на улице 3-я Портовая.
— Несмотря на значительные повреждения у иномарки, никто из людей не пострадал, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Ранее 76.ru рассказывал о том, как такси влетело в почтовое отделение.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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