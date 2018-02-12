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5 фактов и 3 вопроса о крушении пассажирского самолёта в Подмосковье

12 февраля 2018 07:09
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крушение Ан-148

Днём 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение самолёт «Саратовских авиалиний», который летел из Москвы в Орск. На борту судна находился 71 человек — все они погибли. Весь день и всю ночь на месте катастрофы шла спасательная операция.

Что известно к этому часу

1. Самолёт вылетел из Домодедово в 14:21 по московскому времени и через несколько минут пропал с радаров. В тот момент он находился на высоте более 1000 метров. Крушение произошло в районе подмосковного населённого пункта Степановское примерно через 6 минут после взлёта. На месте крушения самолёта образовалась воронка глубиной 2,5 и диаметром порядка 17 метров.

2. На борту находились 65 пассажиров, трое из которых — дети, и 6 членов экипажа. Никто из них не выжил. Обломки самолёта разбросаны в радиусе километра, среди них нашли фрагменты тел погибших. Для их опознания будет проведена экспертиза ДНК родных. Полный список тех, кто летел в самолёте, опубликован здесь.

3. Самолёт АН-148 не был старым. Его построили в 2010 году. Сначала он был в парке авиакомпании «Россия», а в феврале 2017 года его продали «Саратовским авиалиниям».

4. Семьям погибших выплатят по 2 миллиона рублей. Пассажиры были застрахованы в «Альфа Страховании». Власти Оренбуржья и Подмосковья выплатят родственникам погибших еще по 1 млн рублей сверх страховки. В Оренбургской области 12 февраля объявлен траур.

5. В следственном комитете завели уголовное дело. Следователи уже начали изымать документы у компании «Саратовские авиалинии», а в аэропорту Домодедово будет проведена срочная проверка.

Что пока не удалось узнать

1. Что стало причиной катастрофы? Следователи проверяют все версии, в том числе неблагоприятные погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолёта. На месте крушения уже нашли один чёрный ящик, который записывал технические данные полёта, его сейчас расшифровывают. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что командир Ан-148 имел больше 5 тысяч часов общего налёта, из них на Ан-148 — 2147 часов. Второй пилот имел 812 часов налета на этом типе воздушных судов.

2. Был ли это теракт? В оперативном штабе на месте ЧС сообщили, что самолёт, предположительно, разрушился от столкновения с землёй. Но на видео момента катастрофы, опубликованном в телеграм-канале Mash, чётко видно, что самолёт взрывается в воздухе, а потом падает на землю. Об этом же говорят очевидцы. Но ещё ни разу версия о теракте не была озвучена официальными лицами. На обломках самолёта не обнаружили следов взрывчатки.

3. В каком состоянии был самолёт? В пресс-службе «Саратовских авиалиний» рассказали ТАСС, что в день трагедии этот борт успел совершить несколько рейсов, а в январе 2018 года борт прошёл форму C-check, где проверили агрегаты двигателя, планера и крыла.

Но «Московский комсомолец» со ссылкой на источники в Ространснадзоре сообщал, что к техническому состоянию самолёта имелись претензии: масло в редукторах заменялось нерегулярно. А агентство RNS со ссылкой на источники сообщает, что командир Ан-148 якобы отказался от обработки самолёта противообледенительной жидкостью. По одной из версий, кусок льда, который попал в двигатель, мог стать причиной взрыва.

Всю хронику событий наши коллеги с E1.RU собрали в онлайн-репортаж.

 
Алёна Хазинурова
Фото: mchs.gov.ru
Видео: Иннокентий Гаркаликов/Youtube.com
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