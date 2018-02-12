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Город

Блины, забавы и квест-игра: как в Ярославле проходит главная Масленица страны

12 февраля 2018 08:45
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Ярославль, Главная Масленица страны

Вчера в Ярославле стартовала Масляная неделя. В центре перекрыли грузовиками дороги, и открылся уличный фестиваль еды. Наш фотокорреспондент Александра Савельева запечатлела самые яркие, по её мнению, моменты праздника.

А сегодня основные гулянья пройдут на Советской площади. Местные власти назвали этот день Масляная недели «встречей с чудесами».

  • 10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;
  • 18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;
  • 18:00–21:00 — масленичная ярмарка;
  • 18:00–20:00 — «Масленица идёт, блины да забавы несёт!» Игровая программа клуба исторической реконструкции «Рарог» и коллективов дома культуры «Красный Перекоп»;
  • 15:00 — открытие выставки народных промыслов и ремесел «Парад ремесел» (городской выставочный зал имени Нужина, ул. Свободы, 15);

Мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, оберегов во всех домах и дворцах культуры города, в муниципальных библиотеках, в Музее истории города, в музее Богдановича.

  • выставка масленичных кукол «Краса Масленица» в сквере на улице Андропова;
  • традиционная городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел», мастер-классы по изготовлению масленичных поделок в городском выставочном зале имени Нужина (ул. Свободы, 15);
  • масленичные ярмарки на Советской площади и на площади Труда;
  • интерактивные программы «Румяная да затейливая Масленица» в Губернаторском саду Ярославского художественного музея;
  • квест-игра «Космическая Масленица» в культурно-просветительском центре имени В.В. Терешковой.
Михаил Контуев, Александра Савельева
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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