Блины, забавы и квест-игра: как в Ярославле проходит главная Масленица страны

В Ярославле проходит главная Масленица страны

Вчера в Ярославле стартовала Масляная неделя. В центре перекрыли грузовиками дороги, и открылся уличный фестиваль еды. Наш фотокорреспондент Александра Савельева запечатлела самые яркие, по её мнению, моменты праздника.

В Ярославле проходит Главная Масленица страны

В Ярославле проходит Главная Масленица страны

В Ярославле проходит Главная Масленица страны

В Ярославле проходит Главная Масленица страны

В Ярославле проходит Главная Масленица страны

В Ярославле проходит Главная Масленица страны

В Ярославле проходит Главная Масленица страны

В Ярославле проходит Главная Масленица страны

В Ярославле проходит Главная Масленица страны

А сегодня основные гулянья пройдут на Советской площади. Местные власти назвали этот день Масляная недели «встречей с чудесами».

10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;

18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;

18:00–21:00 — масленичная ярмарка;

18:00–20:00 — «Масленица идёт, блины да забавы несёт!» Игровая программа клуба исторической реконструкции «Рарог» и коллективов дома культуры «Красный Перекоп»;

15:00 — открытие выставки народных промыслов и ремесел «Парад ремесел» (городской выставочный зал имени Нужина, ул. Свободы, 15);

Мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, оберегов во всех домах и дворцах культуры города, в муниципальных библиотеках, в Музее истории города, в музее Богдановича.