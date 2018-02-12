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Фоторепортаж
Блины, забавы и квест-игра: как в Ярославле проходит главная Масленица страны
12 февраля 2018 08:45
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Вчера в Ярославле стартовала Масляная неделя. В центре перекрыли грузовиками дороги, и открылся уличный фестиваль еды. Наш фотокорреспондент Александра Савельева запечатлела самые яркие, по её мнению, моменты праздника.
А сегодня основные гулянья пройдут на Советской площади. Местные власти назвали этот день Масляная недели «встречей с чудесами».
Мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, оберегов во всех домах и дворцах культуры города, в муниципальных библиотеках, в Музее истории города, в музее Богдановича.
Смотрите программу Масленицы на всю неделю.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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