Довёл до реанимации: женщина, которую на переходе переехала «Лада-Гранта», впала в кому

В то утро, когда произошло ДТП, Юлия шла в поликлинику

Женщина, которую на переходе сбила «Лада-Гранта», до сих пор находится в реанимации. За Юлию сейчас переживают тысячи ярославцев. Но врачи пока прогнозов не дают.

— Состояние пострадавшей стабильно тяжёлое, — говорят медики.

Ситуация серьёзная.

— Нашей Юле сделали операцию на ногу, после этого она впала в кому, — рассказали порталу 76.ru родственники пациентки. — Сейчас она из комы вышла, но по-прежнему находится в реанимации.

Близкие женщины рассказали, что в то утро она шла в поликлинику. У неё давние проблемы с сердцем. До того, как она впала в кому, успела рассказать подробно о произошедшем полицейским.

Полиция тем временем вышла на след водителя «Лады-Гранты», который сбил упавшую на переходе женщину.

— «Ладу-Гранту» мы отследили и по другим камерам видеонаблюдения, — рассказал источник 76.ru в правоохранительных органах. — Для закрепления доказательной базы нам нужны ещё очевидцы. Надеемся, что автомобилисты, у которых момент ДТП сняли видеорегистраторы, поделятся с нами записями.

Инцидент произошёл утром 7 февраля. 45-летняя женщина переходила дорогу, поскользнулась, больно ударилась и не смогла сама встать. Никто из прохожих не помог пострадавшей уйти с проезжей части. Самым возмутительным моментом стало то, что автомобилисты не просто не помогли бедолаге, но и поехали, когда им загорелся зелёный. Водитель серебристой «Лады-Гранты» попытался объехать женщину, но зацепил её по касательной. Женщина с травмой ноги попала в больницу.