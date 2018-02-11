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Довёл до реанимации: женщина, которую на переходе переехала «Лада-Гранта», впала в кому
11 февраля 2018 20:48
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Женщина, которую на переходе сбила «Лада-Гранта», до сих пор находится в реанимации. За Юлию сейчас переживают тысячи ярославцев. Но врачи пока прогнозов не дают.
— Состояние пострадавшей стабильно тяжёлое, — говорят медики.
Ситуация серьёзная.
— Нашей Юле сделали операцию на ногу, после этого она впала в кому, — рассказали порталу 76.ru родственники пациентки. — Сейчас она из комы вышла, но по-прежнему находится в реанимации.
Близкие женщины рассказали, что в то утро она шла в поликлинику. У неё давние проблемы с сердцем. До того, как она впала в кому, успела рассказать подробно о произошедшем полицейским.
Полиция тем временем вышла на след водителя «Лады-Гранты», который сбил упавшую на переходе женщину.
— «Ладу-Гранту» мы отследили и по другим камерам видеонаблюдения, — рассказал источник 76.ru в правоохранительных органах. — Для закрепления доказательной базы нам нужны ещё очевидцы. Надеемся, что автомобилисты, у которых момент ДТП сняли видеорегистраторы, поделятся с нами записями.
Всех, кто может помочь в этом деле, в ГИБДД просят позвонить по телефонам: (4852) 30-10-10; 32-88-13, 78-48-06.
Инцидент произошёл утром 7 февраля. 45-летняя женщина переходила дорогу, поскользнулась, больно ударилась и не смогла сама встать. Никто из прохожих не помог пострадавшей уйти с проезжей части. Самым возмутительным моментом стало то, что автомобилисты не просто не помогли бедолаге, но и поехали, когда им загорелся зелёный. Водитель серебристой «Лады-Гранты» попытался объехать женщину, но зацепил её по касательной. Женщина с травмой ноги попала в больницу.
Фото: чиатель 76.ru
Видео: Ярнет
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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